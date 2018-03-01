Баку, 2 марта, 2018, 01:27 — ИА Регнум. В Баку началось создание центра гуманитарного реагирования стран Прикаспийского региона. Об этом сообщил ТАСС директор Агентства по обеспечению и координации российского участия в международных гуманитарных операциях «Эмерком» при МЧС России Юрий Бражников в связи с отмечаемым 1 марта Всемирным днем гражданской обороны.

Bazarov.abutalip Каспийское море

«Первый — Российско-Сербский гуманитарный центр — был создан в сербском городе Ниш, он оправдал наши надежды и доказал свою эффективность. Следующий будет создан в Баку», — сказал Бражников.

По его словам, создание центра станет логическим продолжением подписанного два года назад соглашения о сотрудничестве чрезвычайных ведомств стран Прикаспийского региона — России, Казахстана, Туркмении, Азербайджана и Ирана.

«Опираясь на этот документ, мы создали в Азербайджане фактически академию гражданской защиты, передали наши лабораторию, классы, учебную базу. Это третий центр, который создается в интересах Прикаспийского региона. Фактически его создание уже началось — база создана», — отметил Бражников.

Директор агентства «Эмерком» сообщил, что создание последующих центров в первую очередь будет осуществляться в странах, чьи системы гражданской обороны организованы аналогично российской — в Киргизии, Таджикистане и, возможно, Казахстане.

«Казахстан также делает шаги в сторону создания международных центров. Там уже создан центр Казахстан-Кыргызстан на основе нашего опыта», — пояснил он.