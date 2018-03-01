Вашингтон, 2 марта, 2018, 00:27 — ИА Регнум. Госдепартамент США обвинил Россию в развитии дестабилизирующего ядерного оружия и нарушении договорных обязательств после того, как президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, 1 марта сообщает Reuters.

Эмблема Государственного департамента США

Пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что речь Путина показала, что Россия нарушила свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Она также раскритиковала анимированное видео, показанное Федеральному собранию, заявив, что оно, похоже, изображает нападение на Соединенные Штаты.

«Просмотр видеоролика, изображавшего ядерную атаку на США, вызывает глубокое чувство сожаления… Это не может быть расценено как поведение ответственного международного игрока», — заявила Науэрт.

Напомним, Путин отметил, что новейшие системы стратегического оружия были разработаны в качестве ответной меры на односторонний выход США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны.

Односторонний выход США в 2002 году ознаменовал собой разрушение стратегического баланса. США категорически отказались от поиска компромиссного решения. «Все наши предложения, именно все наши предложения были отклонены», — отметил Путин. Как заявил президент РФ, развертывание систем американских ПРО, приближение инфраструктуры НАТО к границам России вынудили Москву заняться развитием ударных комплексов.

«Все работы по укреплению обороноспособности России проводились и проводятся нами в рамках действующих соглашений в области контроля над вооружениями. Ничего мы не нарушаем», — подчеркнул президент РФ.