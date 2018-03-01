Вашингтон, 2 марта, 2018, 00:52 — ИА Регнум. Заявление российского президента Владимира Путина о новом оружии не удивило Пентагон, который считает себя готовым к такому повороту событий, сообщил заместитель американского министра обороны по политике Джон Руд в Центре стратегических и международных исследований, пишет американское издание Inside Defense.

David B. Gleason Пентагон

Комментируя заявление Путина, сделанное в рамках послания Федеральному собранию 1 марта 2018 года, в котором президент России сообщил о нескольких новейших системах российского стратегического вооружения, не имеющих аналогов в мире, замглавы Пентагона сказал, что речь, с одной стороны, была «примечательной», с другой — согласуется с его предшествующими высказываниями.

«Я не был удивлен большей частью сказанного, — сказал Руд. — Хотя президент Путин, конечно же, дал очень полные объяснения, есть некоторые моменты, которые уже упоминались раньше».

В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт заявила:

«Мы не удивлены заявлениями. Американский народ должен быть уверен, что мы полностью готовы».

После слов Путина о новом оружии, в том числе ядерной крылатой ракете и новом гиперзвуковом оружии, не имеющем себе равных в мире, и о том, что усилия НАТО по противоракетной обороне «бесполезны», Руд указал на вступление США в «эпоху великой энергетической конкуренции» с Россией и Китаем.

По его словам, с этим согласуются и новая стратегия национальной безопасности, и стратегия национальной обороны США.

«Мы снова живем в эпоху великой конкуренции за власть, — сказал Руд. — Наша тревога о возможностях России, наша озабоченность по поводу линии России, высказывание президента Путина… Я это не приветствую, но думаю, что это в целом соответствует тому, что говорилось в прошлом российским правительством».

Напомним, 1 марта Путин заявил: Россия разрабатывает новое стратегическое вооружение, чтобы «побудить партнеров к переговорам». Завершено испытание нового гиперзвукового оружия.

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«Ракеты, летящие с гиперзвуковой скоростью (быстрее звука в 10 раз), осуществляют маневрирование на всех этапах полета, что позволит преодолевать существующие и перспективные ПРО», — отметил Путин.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта официальный представитель госдепа Хезер Науэрт заявила:

«Просмотр видеоролика, изображавшего ядерную атаку на США, вызывает глубокое чувство сожаления… Это не может быть расценено как поведение ответственного международного игрока».

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