Вашингтон, 1 марта, 2018, 23:59 — ИА Регнум. Слова президента России Владимира Путина о новейших российских стратегических вооружениях содержали нечто новое для США, заявила 1 марта журналистам официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

Kremlin.ru Владимир Путин

По словам Науэрт, часть информации была новой, а другую часть администрация США знала, но не делилась ею с представителями СМИ.

«Мы увидели в них некоторые новые данные, какую-то информацию об этом мы уже отслеживали ранее. Кое-какую информацию правительство США не могло вам предоставить», — заявила Науэрт журналистам.

Напомним, 1 марта официальный представитель Пентагона Дана Уайт заявила, что военное ведомство США не удивлено рассказом Путина о новейших российских вооружениях.

При этом Уайт добавила, что Пентагон ужё учёл появление у России новых боевых систем.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию рассказал о нескольких новейших системах российского стратегического вооружения, не имеющих аналогов в мире.