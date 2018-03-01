Москва, 1 марта, 2018, 22:31 — ИА Регнум. Создание российского ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард» и тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» является эффективным ответом на построение многочисленных районов противоракетной системы США, заявил 1 марта командующий российскими Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.

Mil.ru Пуск стратегической баллистической ракеты

В пресс-релизе, опубликованном Министерством обороны России, сообщается, что комплекс «Авангард» с планирующим крылатым боевым блоком успешно прошел испытания.

По словам Сергея Каракаева, боевой блок «Авангарда» будет идти к цели вне зон обнаружения и поражения как существующих, так и перспективных противоракетных систем. Кроме того, его маневренность позволит уклониться от воздействия таких систем.

«От традиционных боевых блоков, осуществляющих полёт к цели по баллистической траектории, планирующий крылатый блок отличается тем, что траектория его полёта проходит на высоте нескольких десятков километров в плотных слоях атмосферы», — пояснил командующий РВСН.

Помимо этого, новые российские баллистические ракеты «Сармат» обладают «беспрецедентной массой полезной нагрузки», что делает их универсальными боевыми платформами, которые можно оснастить самыми разнообразными боевыми блоками с широким набором средств преодоления ПРО, включая даже образцы, находящиеся на самых ранних стадиях разработки.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта президент России Владимир Путин рассказал о новейших разработках российского военно-промышленного комплекса, аннулирующих возможности всех существующих систем противоракетной обороны.