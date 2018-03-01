Услышит ли правительство Владимира Путина?
Москва, 1 марта, 2018, 21:22 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин в своём ежегодном послании озвучил фактически все болевые точки, о которых говорили в СМИ, с трибуны Госдумы и о которых в своих обращениях ежегодно пишут граждане. Для выполнения всей этой программы теперь нужно либо поставить конкретные задачи правительству, либо сформировать правительство, в котором «наш социальный манифест будут реализовывать наши представители», заявил на своей странице в Facebook первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг («Справедливая Россия»).
Он отметил, что качеству жизни Владимир Путин уделил фактически две трети всего послания. Уровень жизни населения глава государства назвал основным вызовом и приоритетом.
«Характерно, что президент приводил конкретные цифры: увеличить ВВП на душу населения в 1,5 раза, добиться строительства 120 млн кв. м жилья в год, чтобы 5 млн семей в год улучшали свои жилищные условия, увеличить расходы на здравоохранение до пяти процентов ВВП… Эти конкретные цифры — повод спросить потом с правительства. Они будут реализованы в поручениях. И правительству придется за них отвечать», — говорит Валерий Гартунг.
Он также подчеркнул, что озвученное 1 марта послание президента России во многом перекликается с «Социальным манифестом» партии. Речь шла и об образовании, и о медицине, и об увеличении пенсий, и о борьбе с бедностью.
«Президент согласился, что надо вкладывать деньги в инфраструктуру: транспортную, городскую среду. Рассказал о том, что оптимизация фактически лишает жителей небольших населенных пунктов медицинской помощи. Про экологию сказал и привел Челябинск как негативный пример», — напомнил Гартунг.
«Фактически все болевые точки, о которых наша партия говорила и в СМИ, и с трибуны Госдумы, о которых нам пишут в своих обращениях граждане, сегодня были озвучены. Это о многом говорит», — сказал депутат.
По его словам, Владимир Путин услышал активистов. Но услышит ли его правительство России, задаётся вопросом Валерий Гартунг.
Отметим, некоторые уральцы ожидали услышать из послания, с каким правительством Владимир Путин проведёт свой очередной президентский срок. В частности, такой вопрос корреспонденту ИА REGNUM озвучивал доцент из Екатеринбурга Валерий Амиров.
Вопросы по этому поводу понятны, ведь именно правительству предстоит реализовывать послание. Впрочем, судя по всему, пока вопрос о главе будущего правительства и о его составе остаётся интригой. Скорее всего, ясность появится уже после выборов президента России.