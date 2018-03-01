Москва, 1 марта, 2018, 21:22 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин в своём ежегодном послании озвучил фактически все болевые точки, о которых говорили в СМИ, с трибуны Госдумы и о которых в своих обращениях ежегодно пишут граждане. Для выполнения всей этой программы теперь нужно либо поставить конкретные задачи правительству, либо сформировать правительство, в котором «наш социальный манифест будут реализовывать наши представители», заявил на своей странице в Facebook первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг («Справедливая Россия»).

Kremlin.ru Во время оглашения послания Президента Федеральному Собранию

Он отметил, что качеству жизни Владимир Путин уделил фактически две трети всего послания. Уровень жизни населения глава государства назвал основным вызовом и приоритетом.

«Характерно, что президент приводил конкретные цифры: увеличить ВВП на душу населения в 1,5 раза, добиться строительства 120 млн кв. м жилья в год, чтобы 5 млн семей в год улучшали свои жилищные условия, увеличить расходы на здравоохранение до пяти процентов ВВП… Эти конкретные цифры — повод спросить потом с правительства. Они будут реализованы в поручениях. И правительству придется за них отвечать», — говорит Валерий Гартунг.

Он также подчеркнул, что озвученное 1 марта послание президента России во многом перекликается с «Социальным манифестом» партии. Речь шла и об образовании, и о медицине, и об увеличении пенсий, и о борьбе с бедностью.

«Президент согласился, что надо вкладывать деньги в инфраструктуру: транспортную, городскую среду. Рассказал о том, что оптимизация фактически лишает жителей небольших населенных пунктов медицинской помощи. Про экологию сказал и привел Челябинск как негативный пример», — напомнил Гартунг.

«Фактически все болевые точки, о которых наша партия говорила и в СМИ, и с трибуны Госдумы, о которых нам пишут в своих обращениях граждане, сегодня были озвучены. Это о многом говорит», — сказал депутат.

По его словам, Владимир Путин услышал активистов. Но услышит ли его правительство России, задаётся вопросом Валерий Гартунг.

Отметим, некоторые уральцы ожидали услышать из послания, с каким правительством Владимир Путин проведёт свой очередной президентский срок. В частности, такой вопрос корреспонденту ИА REGNUM озвучивал доцент из Екатеринбурга Валерий Амиров.

Вопросы по этому поводу понятны, ведь именно правительству предстоит реализовывать послание. Впрочем, судя по всему, пока вопрос о главе будущего правительства и о его составе остаётся интригой. Скорее всего, ясность появится уже после выборов президента России.