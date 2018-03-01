Симферополь, 1 марта, 2018, 21:06 — ИА Регнум. Ипотечное кредитование, дорожное строительство, обеспечение детей местами в яслях — эти вопросы сегодня остаются в числе наиболее сложных для Крыма. Об этом написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов по итогам выступления президента РФ Владимира Путина 1 марта с Посланием к Федеральному собранию.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Вместе с коллегами присутствовал в Манеже при оглашении Послания Президента России Федеральному Собранию РФ. Сам глава государства назвал его рубежным. Если попытаться выразить смысл Послания одним словом, то это будет слово «прорыв». Нам предстоит совершить прорыв во всех сферах — экономике, высоких технологиях, в социальной и гуманитарной политике», — написал Аксёнов.

В числе поручений Владимира Путина Аксенов выделил несколько, имеющих наибольшее значение для Крыма. В частности, это — состояние дорог.

«Состояние большинства крымских дорог пока не соответствует российским стандартам. А ведь это не только важная основа инфраструктуры, но и визитная карточка нашего курортного региона. По словам Владимира Владимировича, ввод в эксплуатацию Крымского моста придаст импульс развитию не только Крыма, но и всего российского Причерноморья. На нас лежит особая ответственность за развитие дорожной инфраструктуры республики как части инфраструктуры причерноморского региона нашей страны. Строительство главной магистрали российского Крыма — трассы «Таврида» — ведется в соответствии с графиком. В этом году по трассе пойдут первые автомобили. В то же время работы в дорожной сфере республики еще непочатый край. Президент поручил удвоить расходы на обустройство и строительство дорог в ближайшие шесть лет».

Другой важный тезис — увеличение объемов жилищного строительства в полтора раза и повышение доступности жилья. Для этого предлагается снизить ипотечную ставку до 7% — по словам Путина, ипотека должна стать доступной всем работающим гражданам. Но для Крыме, подчеркнул Аксёнов, «это болезненный вопрос, поскольку ставки у нас пока выше, чем в других регионах».

«Повышение доступности жилья для граждан — одна из ключевых задач строительной политики, которую проводит Совет министров. Программа «Жилье для российской семьи» в этом году завершена. Принято решение о запуске нового проекта по строительству жилья экономического класса. Создан Крымский республиканский фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования. В числе социальных приоритетов, которые обозначил глава государства, обеспечение необходимой потребности в местах в ясельных группах. Для Крыма этот очень актуальный вопрос. В прошлом году нам удалось обеспечить более чем 90-процентную доступность дошкольного образования для детей от трех до семи лет в 13 из 25 регионов республики. Ситуация с доступностью мест в ясельных группах хуже: по этому показателю Крым входит в пятерку самых проблемных регионов. Мы прорабатываем пути решения этой проблемы в координации с федеральными министерствами и ведомствами».

«Огромное впечатление произвел блок послания президента, посвященный обеспечению безопасности России, разработке и принятию на вооружение новых образцов современного вооружения. Это ясный сигнал всем недругам: оборонная мощь нашей страны не оставляет вероятному противнику ни единого шанса».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 1 марта, глава РФ Владимир Путин огласил свое послание Федеральному собранию. Как отмечают эксперты, послание получилось откровенным, в нем подняты важнейшие для жителей России вопросы, и поставлены задачи — не на год, а на длительную перспективу.