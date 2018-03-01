Ереван, 1 марта, 2018, 20:38 — ИА Регнум. Сегодня исполняется 10 лет со дня трагических поствыборных событий в Ереване, в которых погибли 10 человек.

Photolure Шествие в Ереване

Армянская оппозиция не признала официальные итоги президентских выборов 19 февраля 2008 года, в течение десяти дней проводя многотысячные круглосуточные акции протеста на площади Свободы в Ереване.

Утром 1 марта 2008 года с помощью силовой операции правоохранительным органам удалось разогнать демонстрантов с площади Свободы. Однако позже еще больше людей стихийно собралось на территории перед памятником Мясникяну в центре города.

Вечером во время операции по силовому разгону многотысячного митинга погибли 8 демонстрантов и двое сотрудников правоохранительных сил. До сих пор никто не был привлечен к ответственности в связи с убийствами 1−2 марта 2008 года.

Оппозиционная внепарламентская партия «Армянский национальный конгресс» (АНК) сегодня, 1 марта, провела митинг и шествие, посвященные памяти погибших.

Обратившись к участникам акции, зампред АНК Арам Манукян, в частности, заметил, что уже прошло десять лет с того времени, как власти Армении «казнили» народ, тем самым отбросив республику назад на многие десятки лет, подавив народный дух и возрождение. «Эта трагедия продолжится долго, если мы не встанем на защиту своих прав, пока не привлечем к ответственности всех виновных, сегодня наслаждающихся жизнью. Это мы должны сделать в сотрудничестве с международными структурами», — заявил Манукян, подчеркнув, что власти репрессиями и давлениями «убили» дух сопротивления народа. «Но мы должны восстановить этот дух», — резюмировал оппозиционер.

Родные погибших, выступая на митинге, выразили свое недовольство тем фактом, что преступления десятилетней давности до сих пор не раскрыты.

«Чем наши власти отличаются от тех, кто организовал резню армян в Сумгаите», — вопрошали они. Родители погибших также выразили недовольство медлительностью Европейского суда по правам человека, который уже 7 лет не дает процессу старт.

В свою очередь, другой зампред АНК Левон Зурабян рассказал собравшимся о тайной переписке временного поверенного в делах США в Армении Джозефа Пенингтона, обнародованной Викиликс. По словам Зурабян, в переписке, в частности, отмечается, что Пенингтона тайно посетил один из членов Конституционного суда Армении, рассказав о том, что изначально семь из девяти членов Конституционного суда хотели проголосовать за пересмотр итогов президентских выборов 2008 года. Однако, им позвонил помощник второго президента Роберта Кочаряна Армен Геворгян и, угрожая, заставил пересмотреть свое решение. Власти, осознавая, что проиграли в политической борьбе, приступили к насильственным действиям.

«Резюмируя, можно сказать, что в марте 2008 года в Армении произошла узурпация власти. Это трагедия целого народа», — заявил Зурабян. По его словам, именно эти события стали причиной массовой миграции, экономической стагнации, тотальной коррупции в стране."Но мы должны возвратить народу украденную власть», — заявил оппозиционер.