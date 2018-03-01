Брянск, 1 марта, 2018, 19:24 — ИА Регнум. Главная ошибка России — это отставание от быстро меняющихся технологий, инноваций и передового опыта. Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз, комментируя послание президента РФ Владимира Путина. Напомним, что послание было зачитано 1 марта.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Нужно все время смотреть вперед, а не оглядываться назад. По-прежнему во главу угла работы чиновников ставится благополучие человека. Именно на это направлены посылы и рекомендации новому правительству. Это и городская комфортная среда, это медицина, образование, социальное обслуживание. Мы каждый день сталкиваемся именно с этими вопросами от населения по их качеству и доступности. И сегодня мы видим, какой результат уже достигнут в решении многих вопросов», — цитирует главу Брянской области пресс-служба.

Кроме того, Александр Богомаз отметил, что сейчас Россия переживает «демографический прорыв», который выражается в поддержке молодых семей и материнства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию России. На его оглашении присутствовали также представители федеральных и региональных органов власти, в том числе главы субъектов РФ.

Владимир Путин зачитывал послание почти два часа. За это время он подробно остановился на развитии медицины и культуры в России, развитии малых городов, а также достижениях в производстве оружия.