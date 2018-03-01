Екатеринбург, 1 марта, 2018, 18:20 — ИА Регнум. В Свердловской области средняя заработная плата врачей в январе 2018 года составляет более 65,2 тыс. рублей. Информацию об этом разместили на сайте Свердловскстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным официальной статистики, заработная плата в Свердловской области за январь 2018 года среднего медицинского персонала — 33 197 рублей, а младшего медицинского персонала — 31 658 рублей.

Однако сами медики удивлены подобными статистическими данными. Как сообщил врач из Каменска-Уральского, средний заработок его коллег составляет от 35 до 45 тысяч рублей. Он убеждён, что для того, чтобы заработать больше 50 тысяч рублей, необходимо иметь две медицинских специальности и работать больше чем на одну ставку.

«Откуда такие цифры? Даже если в статистике указана «грязная» зарплата, всё равно они нереальные», — считает врач.

Сотрудница среднего медицинского персонала одной из больниц в Екатеринбурге сообщила, что её реальный заработок составляет около 20 тыс. рублей, а больше 25 тыс. рублей не зарабатывает никто из её коллег.

«Как им не стыдно публиковать такие данные? Ведь правды не скроешь? И вообще за последний год происходит снижение уровня зарплат. Поснимали все доплаты: за вредность, за интенсивность и многие другие. Сократили дополнительный отпуск с двух недель до одной, а то и вовсе до трёх дней. Сейчас начался спад рождаемости, и акушерок переводят на 0,75 ставки, кое-где и на 0,5 ставки. Следовательно, и зарплата уменьшается. Говорят так: «Не хочешь работать за такие деньги — не работай». Если б у санитарок была зарплата в 31 тыс. рублей, было бы много желающих работать за такие деньги и не иметь такой ответственности, как у врачей», — заявила она.

Напомним, ранее исследование о том, какой в реальности является заработная плата медиков, инициировали представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ). Член центрального штаба ОНФ, директор Фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов, заявлял, что работая на одну ставку, более половины врачей в России получают заработную плату до 25 тыс. рублей в месяц, и только 8% опрошенных зарабатывают не менее 50 тыс. рублей — сумму, объявленную Росстатом средней зарплатой врачей по стране. Он уточнил, что об этом свидетельствуют данные опроса медработников, который был проведен в декабре 2017 года.