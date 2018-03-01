Москва, 1 марта, 2018, 17:46 — ИА Регнум. Калужская область принимает активное участие в укреплении оборонноспособности России, заявил корреспонденту ИА REGNUM губернатор региона Анатолий Артамонов по итогам выступления президента РФ Владимира Путина с посланием Федеральному Собранию 1 марта. По его словам, главное задача сейчас — обеспечить прорыв для страны во всех областях.

Пресс-служба правительства Калужской области Анатолий Артамонов

«Это то, что и для нас будет главной задачей, — отметил Артамонов. — Мы должны и дальше заниматься развитием экономики, причем экономики современной, основанной на знаниях, на цифровых технологиях. Учитывая, что у нас большое количество предприятий оборонно-промышленного комплекса, необходимо, чтобы они также принимали активное участие в укреплении обороноспособности нашего государства».

По данным правительства Калужской области, на данный момент в области реализуют 164 инвестиционных проекта, 99 из них уже работают. Объём вложенных инвестиций с начала 2017 года составил свыше 31 млрд рублей. Создано более 2 600 новых рабочих мест.

2017 год стал прорывным в жилищном строительстве: введено в эксплуатацию 864 тысячи кв. метров жилья, что на 14% больше уровня 2016 года. По объёму строительства жилых домов на тысячу жителей Калужская область занимает третье место в Центральном федеральном округе. Регион выполняет все социальные обязательства в отношении особых категорий граждан: в 2017 году жилье получили 167 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на обеспечение жильем.

Продолжается реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В 2017 году на мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий направлено более 545 млн рублей: из федерального бюджета — 262 млн. рублей, из областного — более 283 млн рублей.

В рамках исполнения поручений президента России в сфере социальной политики ведется работа по поддержке материнства и детства, повышению рождаемости. В настоящее время суммарный коэффициент рождаемости в Калужской области превышает среднероссийский показатель.