Нижний Новгород, 1 марта, 2018, 16:21 — ИА Регнум. Для главы Нижегородской области Глеба Никитина послание президента РФ, сделанное 1 марта 2018 года, носило исторический характер. Никитин назвал обращение Владимира Путина к Федеральному Собранию РФ переходом «к этапу решающего рывка во всех отраслях», передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Глеб Никитин

«Президент дал ответы на все вызовы и поставил амбициозные задачи, которые мы в состоянии выполнить», — отметил врио губернатора, добавив, что для себя он выделил ряд основных моментов, которые имеют важное значение для Нижегородской области.

«Во-первых, президент сделал акцент на развитии российских городов, значении их историчности и создании комфортной городской среды, заявив, что расходы на эти цели будут увеличены вдвое. Для Нижегородской области данная программа имеет особое значение, и мы готовы выполнению к этой задачи. Во-вторых, крайне важна для нас тема экологии: ликвидация экологического ущерба, свалок, повышение экологичности работы предприятий. С одной стороны это позволит снизить воздействие на окружающую среду, с другой — внедрение новых технологий даст стимул к развитию нижегородской промышленности. В-третьих, для нас важен акцент на развитии дорожной сети. Будем следовать федеральной политике в этой сфере. В-четвертых, это развитие медицины, ее доступности для населения, увеличение расходов на медицинское обслуживание».

Отдельно глава региона отметил озвученные в послании методы обеспечения источников для решения поставленных задач, достижения экономического роста.

«Это, прежде всего, повышение производительности труда на предприятиях. Мы этим уже активно занимаемся и находимся в числе пилотных регионов. Это и привлечение инвестиций с акцентом на промышленность, а также повышение объемов несырьевого экспорта, где у нас тоже есть потенциал», — заявил глава региона.

Кроме того, глава Нижегородской области процитировал слова Владимира Путина о том, что технологическое отставание — наш главный враг, и добавил, что права оступиться у региона нет.

«Развитие инновационных технологий — специализация Нижегородской области, будем еще активнее работать в этом направлении. Конечно, соответствующие задачи будут конкретизироваться. Нам еще предстоит осмыслить это послание. Уверен, что в синхронизации с федеральным правительством мы выполним все поставленные задачи», — добавил Никитин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта 2018 года глава государства обратился к Федеральному Собранию с ежегодным посланием. В нём Владимир Путин обозначил векторы развития страны.