Москва, 1 марта, 2018, 16:16 — ИА Регнум. Из Послания президента следует, что в РФ необходимо как можно скорее провести пенсионную реформу, а также что пенсионный возраст в скором времени будет увеличен. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта, об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Президент говорит, что пенсия должна ежегодного расти больше, чем на уровень инфляции. Но если мы глубже посмотрим на этот вопрос, то тут очевидно: необходима пенсионная реформа, потом как действующая система пенсионного страхования деградировала, она ежегодно порождает огромный дефицит Пенсионного фонда РФ, и этот дефицит компенсируется за счет средств федерального бюджета», — отметил Нилов.

При этом, по его словам, сегодня нельзя говорить ни о каком росте пенсий, пока основы действующей пенсионной системы не будут в корне пересмотрены.

Кроме того, отметил депутат, президент РФ также поднял вопрос увеличения продолжительности жизни. Но с другой стороны, по словам главы государства, с появлением новых технологий, цифровой экономики и новых способов ведения бизнеса появляется всё больше людей, которые требуют переквалификации или не востребованы на рынке труда.

«Кроме того, в связи с тем, что наблюдается рост продолжительности жизни, увеличивается количество людей нетрудоспособного возраста. Подтекст тут понятен — скорее всего, вопрос об увеличении пенсионного возраста рано или поздно встанет», — заявил Нилов.

По словам депутата, его фракция всегда выступала против таких идей.

«Но сами амбициозные цели, которые поставлены в социальной сфере, неизбежно будут ускорять эти процессы», — предполагает Нилов.