Москва, 1 марта, 2018, 15:49 — ИА Регнум. Внешнеполитическая тема в Послании не была на первых позициях, и в этом также есть свой символический смысл: как раз на международной арене «прорывного» развития явно ждать не приходится, отметил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

Дарья Антонова ИА REGNUM Константин Косачёв

«Делать ставку на благоприятную мировую конъюнктуру что в экономике, что в безопасности, что в политике было бы верхом наивности. Поэтому приоритеты — в укреплении обороноспособности, в защите того, что удастся сохранить из базовых международных соглашений в сфере контроля над вооружениями», — рассуждает он.

«Вот поэтому в мире сейчас, в отличие от внутренней ситуации, стабильность важнее «прорывов», ибо обстановка сейчас такова, что «прорвать» может и в сторону войны», — указал сенатор.

Впечатляющая видеодемонстрация новейших систем вооружений в зале Манежа должна, полагает Косачёв, «остудить умы всех тех, кто всерьез размышляет над возможностью нанести безнаказанный удар по России: ответ будет, причем сокрушительный, поэтому эту опцию лучше сразу убрать из расчетов даже самых великих держав».

«Но специально подчеркнуто — всё это делается, чтобы побудить наших партнеров к переговорам», — указал сенатор.

Растущая военная мощь России — это фактор международной стабильности, подчеркнул он.

«На укрепление этой стабильности — а не на формирование новых вызовов кому-либо — направлены ее усилия по укреплению взаимодействия с Китаем, с Индией, в рамках евразийской интеграции. И эти усилия будут продолжены. Еще одна задача нам, международникам», — заключил он.