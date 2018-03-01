Москва, 1 марта, 2018, 15:35 — ИА Регнум. То, что услышали граждане России в послании президента, должно вызвать в них чувство уверенности в завтрашнем дне и спокойствие за свое будущее, а также за будущее страны в целом. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя послание главы государства Владимира Путина Федеральному собранию, которое он огласил сегодня, 1 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Особую гордость вызывают меры по укреплению оборонной мощи страны. Представленный новый вид стратегического оружия поистине впечатляет. Мощно! Это придаст нашим гражданам уверенности и чувство спокойствия за своё будущее. Мы приложим все усилия, чтобы выполнить все задачи, поставленные президентом России», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кадыров отметил также амбициозные задачи, поставленные Путиным, касающиеся усиления экономической мощи страны и закрепления в первой пятерке крупнейших экономик мира. Особо подчеркнул глава Чечни внимание президента РФ к вопросу сбережения народа России и увеличению благосостояния граждан, к созданию программы системной поддержки людей старшего поколения.

Как сообщило ИА REGNUM, 1 марта глава государства обратился с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ. На его оглашении присутствали также представители федеральных и региональных органов власти, в том числе главы субъектов РФ. Глава Чечни снял начало выступления президента РФ и опубликовал в своем Telegram-канале.

На видеокадрах он и члены его команды внимательно слушают Путина. Появившуюся в сети фотографию, где Кадырова запечатлели с закрытыми глазами, он прокомментировал следующим образом:

«Не сплю и не спал! Некогда. И вообще, я мало сплю. Работать надо. У нас и моргнуть нельзя)))», — написал глава Чечни в своем Telegram-канале.