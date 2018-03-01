Москва, 1 марта, 2018, 15:29 — ИА Регнум. Сегодня в Госдуме будет создана рабочая группа, которая займется реализацией Послания президента РФ Федеральному собранию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта, об этом сообщил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Неверов

Говоря об особенностях Послания, парламентарий отметил, что во главе этого Послания стоял человек, гражданин. Кроме того, президент очень много внимания уделил развитию нового технологического уклада, технологической революции, которая позволит РФ иметь дополнительные средства и возможности быть в числе передовых стан.

При этом парламентарий обратил внимание на то, что «президент чётко обозначил, что экономика начала расти, а благосостояние и качество жизни граждан сильно отстает».

"Это послание уникально тем, что оно не на один год, а ставит задачи перед парламентом и правительством на ближайшее десятилетие. И президент сказал чётко, что нам нужно уделить много внимания повышению качества жизни граждан», — заключил Неверов.