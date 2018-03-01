Москва, 1 марта, 2018, 15:00 — ИА Регнум. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не услышал в послании президента РФ Федеральному собранию о наказании тех, кто завалил выполнение указов президента, передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зюганов

«Нет ответа на главный вопрос — он сформулировал свои 11 указов шесть лет назад. В любом таком послании надо было прежде всего отчитаться о том, как они выполнены. Из 11 указов 10 провалены, оборонный в основном выполнен, и во второй части послания было показано неплохо, что было сделано», — сказал Зюганов.

«Надо было спросить с тех, кто завалил его указы, которые прежде всего связаны с новейшими технологиями и производительностью труда, которую надо было увеличить в полтора раза», — подчеркнул депутат Госдумы.