Санкт-Петербург, 1 марта, 2018, 15:04 — ИА Регнум. Главная особенность послания Владимира Путина Федеральному собранию — его внутреннее единство, наличие цельной логики, которая пронизывает все послание 2018 года, полагает политолог Дмитрий Солонников. Об этом он сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 1 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Зачастую послания первого лица являются эклектичными, представляют собой набор разных тезисов и задач, предложенных разными центрами силы и группами влияния, — отметил эксперт. — Но в данном случае от самого начала до самого конца мы видим единую логику».

Солонников полагает, что не следует считать ключевым в послании его «силовую» часть, посвященную армии и оборонно-промышленному комплексу:

«Конечно, как говорил Штирлиц, запоминается последнее. К тому же смотреть на ракеты интереснее, чем на столбики с цифрами. Однако «военная» часть послания не была там сама по себе. Путин говорил о том, что не менее важны развитие человеческого капитала и создание новой экономики, без решения этих двух задач говорить об армии бессмысленно».

Эксперт также обратил внимание на то, что президент России в ходе своего послания несколько раз использовал формулировку «это задача для нового правительства».

Примечательно, что, в отличие от предыдущих выборов, в которых он участвовал, в 2018 году Путин не сообщает, кто именно станет его премьер-министром, отметил Солонников.

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