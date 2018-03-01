Москва, 1 марта, 2018, 14:53 — ИА Регнум. Владимир Путин отличается тем, что всё, о чем он говорит, сбывается. Об этом заявил врио главы Дагестана Владимир Васильев, предваряя послание президента РФ к Федеральному Собранию РФ, которое состоялось сегодня, 1 марта. По его словам, президент поставил лично перед собой две цели — укрепление могущества страны и благосостояния народа. Но для Васильева лично, как он считает, послание президента прозвучало еще раньше, когда Путин направил его в Дагестан.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«В этом плане мне всё понятно: программы, действия президента. Если бы не понимал, не разделял, то никогда бы не поехал. Сейчас, находясь на месте, я еще раз убеждаюсь, насколько это правильное было решение, потому что там есть чем заниматься», — приводит слова врио главы Дагестана его пресс-служба.

По словам Васильева, Владимир Путин хорошо знает, как живет народ Дагестана, и, кадровые изменения во власти региона связаны именно с тем, чтобы изменить ситуацию к лучшему.

«Когда я получил «послание» поехать в Дагестан, Владимир Владимирович мне рассказал, что там живет трудолюбивый, талантливый, мужественный народ, он знает это не понаслышке. Он особенно просил обратить внимание на то, как живет народ, и сделать всё возможное, чтобы ему жилось лучше», — заявил Васильев.

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Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин обратился с традиционным ежегодным посланием к Федеральному Собранию РФ, в котором дал оценку положения дел в стране, а также поставил приоритетные задачи государственной политики на ближайший год и на более длительную перспективу.