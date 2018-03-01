Москва, 1 марта, 2018, 14:53 — ИА Регнум. Последнее послание Владимира Путина Федеральному собранию стало совершенно беспрецедентно по содержанию. Об этом 1 марта заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Англосаксы напрягаются. Это абсолютно ошеломительный доклад, это самое сильное послание Путина за всё время его существования как президента. Оно действительно оригинально композиционно и беспрецедентно по содержанию», — заявил Кургинян.

Послание показало, что Россия выходит на новые рубежи и представляет гораздо больший вызов, чем ранее. Теперь в ответ будет огромная эскалация риторики и какая-то система действий, отметил политолог.

«Насколько американцы могут усилить свои военно-промышленные дела, это вопрос отдельный, некоторые говорят, что у них свои проблемы. Но в любом случае это мобилизующее мир послание. И в то же время это не гибкое вписывание в мир, это абсолютная решимость играть в свою игру, это откровенность, с которой играют в эту игру, это то, что никакого блефа в этой игре нет», — заявил Кургинян.

Ключевой же посыл послания Путина заключается в том, что оно знаменует гармонизацию экономического прорыва и военно-стратегической мощи, что является огромным новым шагом в развитии России, уверен он.

«Был ответ на то, что вот, дескать вы все будете голые и босые, но с ядерным оружием — вот ведь не будем голые и босые! Будем гармонично развивать мирную и военную сферу. Стратегия прорыва была сказана впервые. Владимир Путин говорит, что мы как все, никогда не говорит о своей миссии. Но внутренний духовный его лад, как мне кажется, абсолютно мессианский. Он говорит о том, что он страну доведёт до кондиций, при которых всё мировое устройство изменится. Потому что если Россия сумеет обеспечить такой рост жизни и такую самозащиту одновременно, то это уже другой мир. Это мир, в котором нет этой гегемонии. И вот эти разговоры о ревизионизме — они уже приобретают характер не ревизионизма, а мессионизма», — заявил Кургинян.

1 марта президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию о приоритетных направлениях государственной политики. Выступление было разбито на две части, первая из которых была посвящена социально-экономической модернизации России, а вторая — новейшим разработкам российского военно-промышленного комплекса.