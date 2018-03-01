Москва, 1 марта, 2018, 14:52 — ИА Регнум. Представители западных СМИ отреагировали громкими заголовками на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию 1 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Так, британское издание Express отреагировало на речь президента России красноречивым заголовком «Путин рассказал об УЖАСАЮЩИХ, не поддающихся обнаружению ракетах России, которые могут поразить ЛЮБУЮ точку в мире».

Их коллеги из The Guardian заявили на своей странице в сети Twitter, что «Путин угрожает США гонкой вооружений».

На их фоне интересна реакция пользователей сети Twitter на сообщения их СМИ о словах президента России о новом оружии Москвы. Так, один из них поздравил всех со вступлением «в эру сверхзвуковой войны».

«Ура, вперед, человечество!», — написал он.

Пользователь с псевдонимом Fashionista назвала шаги России «уместными контрмерами», с учетом «характера агрессии США против России».

В ответ на сообщение информационных агентств о том, что Москва посчитает ядерный удар по своим союзникам в качестве нападения на себя, пользователь M. K. Giannopoulos попросил «уточнить «союзников, для протокола». Другой пользователь, dom86hopson, отметил: «то есть мы, если ударим по Северной Корее».

«Иран — союзник России. Ты слушаешь, Нетаньяху?» — подчеркнул пользователь с ником Dead Parrot Society.

Напомним, в своем послании Путин сообщил о разработке и наличии у Москвы принципиально новых видов вооружений, благодаря которым американская система ПРО становится бессмысленной.