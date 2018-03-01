Москва, 1 марта, 2018, 13:55 — ИА Регнум. Реализовать задачу по упрощению налоговой отчетности для бизнеса, использующего контрольно-кассовую технику, можно будет уже в ходе реформы налогового законодательства в 2019 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 марта заявил глава «Опоры России» Александр Калинин.

ИА REGNUM Послание Владимира Путина 1 марта

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что одним из приоритетных направлений для развития экономики РФ станет поддержка малого и среднего бизнеса. В частности, отметил он, необходимо облегчить налоговую отчетность для тех предприятий, которые установили у себя современные онлайн-кассы.

«Это логично, мы же уже первый шаг сделали. Те предприятия, кто поставили у себя ККТ (их порядка 2 млн), уже не обязаны хранить бумажные чеки. Дальше речь идет о том, чтобы касса сама формировала отчетность и передавала ее в налоговую. Если предприятие работает по упрощенной системе налогообложения, то это просто, там зависит от оборота», — отметил Калинин.

Эксперт отметил, что президент РФ ранее уже ставил задачу обеспечить автоматическую отчетность для тех представителей малого бизнеса, которые используют современные средства контроля платежей.

«То есть эта система должна автоматически оформлять отчетность по итогам квартала или месяца и отправлять ее в Федеральную налоговую службу. В таком случае бухгалтер маленькому предприятию уже не нужен: все расчеты идут через кассу, отчет уходит в налоговую, а оттуда приходит уведомление, что он получен», — объяснил Калинин.

По его словам, затем налоговая может сформировать платеж, который подтверждается предприятием, а затем будет снят банком.

«Всё, больше предприятие ничего государству не должно, кроме страховых взносов», — отметил Калинин.

По его словам, первые шаги для введения такой системы уже сделаны, но сегодня необходимо продолжить эту программу, чтобы она начала масштабную работу.

«В рамках реформы налоговой системы 2019 года это вполне можно сделать», — считает Калинин.