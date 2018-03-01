Москва, 1 марта, 2018, 13:48 — ИА Регнум. В состав стратегических ядерных сил России поступило 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, заявил 1 марта президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По словам главы государства, в состав стратегических сил также поступило 102 баллистические ракеты подводных лодок, три ракетных подводных крейсера стратегическое назначения «Борей», а также более 300 новых образцов военной техники.

При этом оснащенность современным оружием возросла в 3,7 раза, а укомплектованность вооруженных сил — с 70% до 95—100%. Кроме того, по всей границе восстановлен радиолокационный контроль, отметил президент.

«Всей стране, всему миру известны названия наших новейших самолётов, подводных лодок, систем ПВО… всё это новейшее высокотехнологичное оружие», — заявил Путин.

Напомним, послание президента России Федеральному собранию началось в 12:00 мск 1 марта в выставочном зале «Манеж».

По традиции президент рассказывает о приоритетных направлениях государственной политики на ближайший год и на более длительную перспективу, а также дает собственную оценку положения дел в стране.

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