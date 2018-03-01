Екатеринбург, 1 марта, 2018, 13:26 — ИА Регнум. После послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию на Урале ожидают оживления строительства жилья и дорог. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Напомним, глава государства обратил внимание на необходимость увеличить темпы ввода жилья и обеспечения им граждан России. Также он отметил. что необходимо ускорить строительство транспортных артерий страны.

В Свердловской и Челябинской областях в связи с этим ожидают скоро начала строительства высокоскоростной магистрали «Екатеринбург — Челябинск» и вообще всей ветки из Москвы до Пекина. Ждут строительства и в Оренбуржье.

«Путин сказал, что надо ускорить строительство нашей части Шелкового пути. Это непосредственно касается Оренбуржья. Ждем оживления на рынке строительства», — пишет телеграм-канал «ОренНайт».

На Ямале также ожидают активизации строительсттва.

«Путин в послании говорит сейчас, что поставил задачу — увеличить мощность Севморпути — в 10 раз. Думаю, что проект ЖД-ветки Бованенково-Сабетта у Кобылкина выглядит вполне реально и, может быть, раньше сроков», — сообщает телеграм-канал «Доктор Комаровский».

Напомним, президент выступает со своим ежегодным посланием сегодня, 1 марта.