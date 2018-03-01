Москва, 1 марта, 2018, 13:23 — ИА Регнум. Все наши усилия должны быть направлены на развитие страны. Об этом сегодня, 1 марта, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Нужно помнить только одно: важнейшая задача — прорывное развитие России», — отметил Путин.

При этом не нужно забывать о безопасности нашей страны, сказал президент.

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Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию в выставочном зале «Манеж».

Президент освещает вопросы, связанные с приоритетными направлениями государственной политики на перспективу, а также даёт собственную оценку положения дел в стране.

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