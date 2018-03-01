Москва, 1 марта, 2018, 13:28 — ИА Регнум. Мнение жителей России должно быть решающим в вопросе развития городов и поселков страны, заявил 1 марта президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства предложил развернуть масштабную программу пространственного развития российских городов. По его словам, обновление городской среды должно базироваться на внедрении передовых технологий и строительных материалов, а также в современных архитектурных решениях и использовании цифровых технологий в работе коммунального хозяйства, общественного транспорта и социальных объектах.

При этом многое будет зависеть от городских и местных властей, от их открытости передовым идеям и готовности откликаться на запросы жителей разных поколений, пенсионеров, инвалидов и семей с детьми.

«Мнение людей, каким быть их городу и поселку, должно быть решающим, — подчеркнул Путин, отметив, что не раз говорил об этом на встречах с руководителями муниципалитетов. — Сегодня говорю это не для галочки и прошу обратить на это внимание руководителей всех уровней».

Напомним, послание президента России Федеральному собранию началось в 12:00 мск 1 марта в выставочном зале «Манеж».

По традиции президент РФ рассказывает о приоритетных направлениях государственной политики на ближайший год и на более длительную перспективу, а также дает собственную оценку положения дел в стране.

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