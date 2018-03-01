Мнение жителей России должно быть решающим при развитии городов — Путин
Москва, 1 марта, 2018, 13:28 — ИА Регнум. Мнение жителей России должно быть решающим в вопросе развития городов и поселков страны, заявил 1 марта президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Глава государства предложил развернуть масштабную программу пространственного развития российских городов. По его словам, обновление городской среды должно базироваться на внедрении передовых технологий и строительных материалов, а также в современных архитектурных решениях и использовании цифровых технологий в работе коммунального хозяйства, общественного транспорта и социальных объектах.
При этом многое будет зависеть от городских и местных властей, от их открытости передовым идеям и готовности откликаться на запросы жителей разных поколений, пенсионеров, инвалидов и семей с детьми.
«Мнение людей, каким быть их городу и поселку, должно быть решающим, — подчеркнул Путин, отметив, что не раз говорил об этом на встречах с руководителями муниципалитетов. — Сегодня говорю это не для галочки и прошу обратить на это внимание руководителей всех уровней».
Напомним, послание президента России Федеральному собранию началось в 12:00 мск 1 марта в выставочном зале «Манеж».
По традиции президент РФ рассказывает о приоритетных направлениях государственной политики на ближайший год и на более длительную перспективу, а также дает собственную оценку положения дел в стране.
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