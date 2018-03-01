Санкт-Петербург, 1 марта, 2018, 13:22 — ИА Регнум. В обозримом будущем Исаакиевский собор не изменит свой статус и останется государственным музеем. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом в четверг, 1 марта, заявил журналистам директор музея Юрий Мудров.

Исаакиевский собор

«Дискутировать тут не о чем», — сказал он.

В настоящее время здание храма находится под управлением Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор». В здании работает музей, являющийся вторым по посещаемости в Петербурге после Эрмитажа.

Напомним, власти Санкт-Петербурга до сих пор не получили от РПЦ официальную просьбу о передаче ей Исаакиевского собора. Без такой просьбы процесс передачи не может быть запущен.

Руководители музея «Исаакиевский собор» также рассказали о мероприятиях, посвященных предстоящему 200-летнему юбилею начала строительства собора. Среди прочего предполагается провести выставку, серию концертов в соборе, научную конференцию, а также показать всем желающим те стороны собора, которые обычно остаются «за кадром» — к примеру, символизирующего Святого Духа двухметрового голубя, который находится под куполом собора.

Ремонтные работы продолжаются в рабочем режиме, рассказали также руководители музея. Предполагается, что внешние работы на куполе будут закончены до сезона «белых ночей» и начала чемпионата мира по футболу, но внутренние работы будут продолжены.

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На «прямой линии» 15 июня 2017 года президент Владимир Путин призвал деполитизировать проблему Исаакиевского собора. Президент России уверен, что можно найти возможность совместить религиозные и музейные функции собора.

В сентябре 2017 года губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подтвердил, что только после получения официальной заявки от РПЦ вопрос о передаче храма будет рассмотрен городскими властями в соответствии с законом о возвращении религиозного имущества и другими нормативными актами.

В декабре 2017 года министр культуры Владимир Мединский сказал, что прежде чем решить вопрос с Исаакиевским собором, следует определить, кто будет оплачивать реставрационные работы в храме, его дальнейшее содержание, как отразится возможная передача собора в руки РПЦ на удобстве не только верующих, но и вообще всех посетителей.