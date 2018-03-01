Москва, 1 марта, 2018, 13:12 — ИА Регнум. За последние 17 лет совокупная мощность портов России увеличилась в три раза и перевалила за отметку в 1 млрд тонн. Об этом заявил 1 марта президент РФ Владимир Путин выступая с посланием к Федеральному собранию.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства подчеркнул, что в 1990 году мощность портов всего СССР достигла 600 млн тонн, однако из-за распада страны почти половина была утрачена.

«В начале 2000-х годов мощность портов РФ составляла 300 млн тонн, за 17 лет мы увеличили её в три раза. В начале прошлого года впервые в истории совокупная мощность портов России преодолела отметку в 1 млрд тонн. Это на две трети больше, чем показатели всего СССР», — подчеркнул Владимир Путин.

Ранее российский лидер заявил, что в течение шести лет государство должно удвоить объём несырьевого неэнергетического экспорта.

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Напомним, 1 марта Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию, в котором освещает вопросы, связанные с приоритетными направлениями государственной политики на ближайший год и на более длительную перспективу, а также даёт собственную оценку положения дел в стране.

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