Москва, 1 марта, 2018, 13:00 — ИА Регнум. Россия нарастила потенциал в научной сфере, но необходимо выходить на новый уровень, заявил в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Научный потенциал России вырос в последние годы, пояснил глава государства. Путин заявил, что в ряде городов должны вскоре в полную силу заработать образовательные центры.

«В ряде городов они уже есть», — добавил президент.

Кроме того, в России создадут два ускорителя частиц. Президент похвалил РАН за ряд новейших разработок. Также развитие науки позволит создавать и новые лекарства, отметил Путин.

Выход на новый уровень, пояснил Путин, включает в себя защиту интеллектуальной помощи и благоприятный налоговый климат.

При этом президент РФ подчеркнул, что страна должна опираться на ключевые достижения российской науки.

Напомним, Владимир Путин оглашает послание Федеральному собранию 1 марта. Мероприятие началось в 12:00 мск.