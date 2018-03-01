Москва, 1 марта, 2018, 12:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в своём ежегодном послании обозначил экологические приоритеты. «На всей территории России мы должны обеспечить высокие стандарты экологического благополучия», — заявил президент России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства отметил, что сейчас миллионы людей вынуждены пить некачественную воду. В Красноярске выпадает «чёрный снег», а жители крупных индустриальных центров из-за смога не видят солнца, как в Череповце, Нижнем Тагиле, Челябинске, Новокузнецке.

По его словам, экологические требования к предприятиям сейчас ужесточены. С 2021 года все промышленные предприятия с высокой категорией риска для окружающей среды должны перейти на новые нормы.

«Отступать дальше некуда, никаких переносов больше не будет», — заявил глава государства.

Напомним, Владимир Путин выступает с посланием сегодня, 1 марта.