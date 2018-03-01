Москва, 1 марта, 2018, 12:54 — ИА Регнум. В своем послании Федеральному Собранию 1 марта президент России Владимир Путин обратил внимание на необходимость дальнейшего увеличения развития портовых мощностей России и, в частности, Дальнего Востока, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Послание Владимира Путина 1 марта

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«Мощность портов Советского Союза составляла 600 млн тонн в год. С распадом СССР мы потеряли половину грузооборота. За последние 17 лет Россия смогла увеличить этот показатель в три раза», — сказал глава государства.

Владимир Путин подчеркнул необходимость увеличения пропускной способности российских железных дорог, без которых невозможно развитие морских терминалов.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке развиваются портовые мощности. Порт Владивостока в 2017 году установил абсолютный рекорд за последние 120 лет, нарастив грузооборот на 33%. В Хабаровском крае, в свободном порту Ванино построен самый современный в России угольный порт СУЭК, строится морской угольный комплекс компании Колмар, в проекте строительство еще нескольких терминалов.