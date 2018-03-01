Москва, 1 марта, 2018, 12:34 — ИА Регнум. Граждане России должны получить возможность улучшить свои жилищные условия, заявил в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, строительство жилья в стране должно вырасти в полтора раза — с 80 до 120 млн квадратных метров. Факторами повышения доступности жилья также становятся рост доходов населения и снижение ипотечной ставки.

«Ипотека должна стать доступной для большинства граждан», — сказал глава государства.

Путин предложил снизить ставки ипотеки до 7−8% годовых. Он призвал создать условия для того, чтобы ежегодно 5 млн семей могли улучшать свои жилищные условия.

Говоря о рисках строительства жилья, Путин подчеркнул, что граждане, которые вкладывают средства в новостройки, должны быть защищены. Риски должны брать на себя не дольщики, а банки.

Напомним, послание президента России Федеральному собранию началось в полдень 1 марта в выставочном зале «Манеж».

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