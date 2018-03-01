Москва, 1 марта, 2018, 12:18 — ИА Регнум. Приоритетом властей России является благополучие людей и им нужно дать достойную работу, чтобы граждане России имели возможность реализовать себя, заявил в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Послание Путина 1 марта

«Наш приоритет это благополучие людей. Мы должны дать людям достойную работу», — сказал Путин.

Он пояснил, что благополучие граждан — главный и ключевой фактор развития России. Путин подчеркнул, что в настоящее время с бедностью в стране сталкиваются 20 млн граждан, что, конечно, меньше, чем более 40 млн в 2000 году, но недопустимо.

Кроме того, глава государства призвал проявить волю ради результативного труда и будущих поколений.

Напомним, послание президента России Федеральному собранию началось в полдень 1 марта в выставочном зале «Манеж». Впервые с посланием к обеим палатам Федерального собрания обратился президент Борис Ельцин, это произошло в феврале 1994 года.