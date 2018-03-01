Москва, 1 марта, 2018, 10:37 — ИА Регнум. Основным смыслом послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию будет идея того, что во всех процессах в стране самое главное — гражданин. Но для реализации такой идеи необходима смена экономического курса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 марта заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин 1 марта огласит послание Федеральному собранию. Это традиционное, как правило, ежегодное обращение главы государства к парламентариями предусмотрено Конституцией РФ.

«Думаю, что лейтмотивом послания будет поставить во главу всех процессов человека ‑ и в области здравоохранения, и в области образования», — отметил Катасонов.

Однако сам бы он хотел услышать от президента установки на смену экономического курса.

«Хотелось бы понять, что для того, чтобы человек встал в центре, нужно иметь другие доходы на душу населения, ВВП и бюджетные доходы. А этого нельзя добиться, если мы не изменим экономическую политику, не изменим отношения с ЦБ и отношения с поддержкой отечественного производителя. В общем, хотелось бы услышать о смене экономического курса», — заявил Катасонов.