Екатеринбург, 1 марта, 2018, 09:43 — ИА Регнум. Послание президента России Владимира Путина Федеральному посланию будет подаваться как программа кандидата претендующего на следующий срок. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM уральский политик Евгений Артюх.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его мнению, стратегический курс государства направлен на сохранение стабильности. При этом Евгений Артюх считает, что такими же стабильными остаются и отрицательные проявления в экономике и социальной сфере государства.

«Я не против стабильности, если государство стабильно сохраняет социальные гарантии, не позволяет посягать на них псевдолиберальным экономистам и безответственным депутатам. Я за стабильность, если в этом слове выражается уверенность всех нас россиян в завтрашнем дне. К сожалению, пока мы наблюдаем обратный процесс, связанный со снижением третий год подряд доходов населения, сокращением социальных гарантий, недоиндесации пенсий и прочих негативных явлений. При этом, думаю, что в послании могут прозвучать какие то эффектные вещи. Нужно понимать, что послание прозвучит в момент, когда в стране идет президентская кампания. И это необычно, хотя бы потому, что его оглашение было сдвинуто на этот период. В таком формате послание будет наверняка подаваться как программа Путина как кандидата на следующий срок», — считает Евгений Артюх.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уральские политики и общественники также высказали свои ожидания от послания Федеральному собранию. По их мнению, России нужен план по выводу страны в лидеры мировой экономики.

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Напомним, что послание президента России Федеральному собранию состоится в полдень 1 марта в выставочном зале «Манеж». Освещать мероприятие будут более 700 журналистов.