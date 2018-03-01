Каракас, 1 марта, 2018, 09:36 — ИА Регнум. В Каракасе состоялась первая сделка по продаже транспортного средства, осуществленная за криптовалюту, сообщает портал Noticiero Digital.

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Белый Jeep Cherokee 2010 года выпуска обошелся покупателю в 50 тысяч ониксов, что эквивалентно 0.65 биткоина или $ 7000.

Разработчик оникса Анхель Салазар отметил, что в мире все больше людей используют криптовалюту как платежное средство. В Венесуэле покупатели смогут обменять новые платежные единицы на доллары.

Оникс — цифровая валюта, созданная в июне 2017 года на базе разветвления исходных кодов Bitcoin, к которым были добавлены различные модификации для заполнения бизнес-модели. Ее создатели — группа венесуэльских специалистов под руководством Анхеля Салазара.

Валюта оникс была создана с целью оптимизации платежной сети и решения вопросов, связанных с нехваткой денежных средств и сложностью доступа к международным рынкам через блокчейн-технологию.