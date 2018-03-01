Москва, 1 марта, 2018, 09:11 — ИА Регнум. Вчерашний день (28 февраля) оказался крайне неудачным для рынка нефти, причем февраль Brent закрыла в «минусе» впервые после семи месяцев роста подряд, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

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«Основным фактором давления на котировки служит высокая активность производителей на сланцевых месторождениях США, которая нивелирует все вербальные интервенции стран ОПЕК, сигнализирующих о готовности к дальнейшему сотрудничеству после истечения соглашения», — пояснил эксперт.

Министерство энергетики США 28 февраля опубликовало свежий еженедельный отчет. Добыча нефти увеличилась на 13 тыс. баррелей в сутки, до 10,28 млн баррелей — новый рекордный показатель после незначительного снижения неделей ранее.

«Судя по всему, многие участники рынка надеялись на сокращение производства, пусть и снова символическое, но сланцевики в очередной раз напомнили о своей мощи, отправив баррель в свободное падение», — отметил Мащенко.

В ходе обвала Brent прорвала два психологических уровня, оказавшись на недельных минимумах в районе $64,50. В отсутствие значимых факторов поддержки в сырьевом сегменте, игроки сосредоточились на укреплении доллара и дальнейшем росте показателей в нефтяной отрасли США, что сформировало условия для более агрессивной ликвидации длинных позиций.

«Если американская валюта не утратит инициативу и получит свежий стимул к росту на публикации данных из Штатов и выступления Пауэлла 1 марта, баррель продолжит медвежий ход с ближайшей целью на отметке $64,30, пробой которой откроет путь к следующему психологическому барьеру $64», — считает эксперт.

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