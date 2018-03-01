Москва, 1 марта, 2018, 08:31 — ИА Регнум. Почти 70% составил к концу февраля 2018 г. электоральный рейтинг кандидата в президенты Российской Федерации Владимира Путина. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Пьедестал

Участникам опроса задавали вопрос касательно того, за кого они бы проголосовали, если президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье.

Так, 69,1% респондентов отметили, что поддержали бы кандидатуру действующего главы государства. На втором месте оказался кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набравший 7,8% голосов опрошенных. Замкнул тройку лидеров глава ЛДПР Владимир Жириновский (5,9% голосов).

Электоральный рейтинг кандидата от партии «Гражданская инициатива» Ксении Собчак составил 1,6%. Остальные претененты на высший руководящий пост страны набрали менее 1% голосов.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 19−22, 24−26 февраля 2018 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 7 тыс. респондентов.

Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории страны. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,2%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента в РФ пройдут 18 марта 2018 г.

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