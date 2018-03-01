Москва, 1 марта, 2018, 08:10 — ИА Регнум. В Москве накануне Международного женского дня 8 марта откроется более 1700 тысяч точек по продаже цветов. Ожидается, что спрос на цветы вырастет на 40−50%, сообщается на портале мэра Москвы.

KreativeHexenkueche Цветы

Букеты цветов к празднику можно будет приобрести в цветочных киосках, в магазинах, в специальных павильонах в гипермаркетах и торговых центрах.

Чаще всего москвичи покупают к 8 марта тюльпаны и мимозы. В обычные дни популярностью у горожан пользуются розы, хризантемы и гвоздики.

Около 70% цветов поступает на столичный рынок из-за границы — это Эквадор (60%), Голландия (20%), Колумбия (13%).

Цветы из Кении, Израиля и Китая занимают менее 7% столичного рынка. Оттуда привозят розы (43%), хризантемы (22%) и гвоздики (11%).

Около 30% цветов на московских прилавках — отечественные, в основном розы и тюльпаны.

Их везут из столичных совхозов, а также из Тульской, Калужской областей, Санкт-Петербурга, Пензы, Ижевска, Екатеринбурга, Республики Мордовии и Краснодарского края.

По словам, руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, еженедельно жители Москвы покупают порядка 8 млн цветов. В среднем на один букет москвичи тратят порядка 600 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве начинается подготовка к Международному женскому дню 8 марта. Столицу начнут урашать 3 марта.

Улицы города украсят более 500 поздравительных открыток с яркими букетами и поздравлениями женщинам.

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