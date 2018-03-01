Москва, 1 марта, 2018, 07:45 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на благодарственном молебне в Храме Христа Спасителя назвал чудом и спортивным подвигом победу сборной России по хоккею над Германией в ходе финала Олимпийских игр 2018 года.

Хоккей

По его словам, эта победа была очень нужна российскому народу. Это не просто победа в матче, это очень важная победа, которая поддержала дух народа, сказал Патриарх Кирилл.

«То, что с вами произошло, многие назвали чудом, чтобы на последней минуте, играя в меньшинстве, вы вырываете практически победу», — обратился Патриарх к российским олимпийцам, поблагодарив их за выступление в Пхенчхане.

«Это был такой знак Божьего присутствия в ответ на вашу веру», — отметил предстоятель, добавив, что победы не было бы, если бы спортсмены «не тренировались и не были блестяще подготовленными»

Напомним, 25 февраля в финале по хоккею мужская сборная России обыграла сборную Германии в овертайме, впервые с 1992 года завоевав золотые медали. Финал закончился со счетом 4:3.

Патриарх Московский и всея Руси совершил благодарственный молебен для российских спортсменов, принимавших участие в Олимпийских играх, в Преображенской церкви храма Христа Спасителя. Перед началом Игр предстоятель РПЦ также совершил молебен в кремлевском Успенском соборе.