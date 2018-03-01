Москва, 1 марта, 2018, 07:19 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились 28 февраля снижением. После восстановления цен на Brent до 66,76 в Европе рынок обрушился на 3,4%, до $64,48, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Котировки упали на данных от минэнерго США (EIA)

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Согласно последним еженедельным данным EIA, за неделю с 17 по 23 февраля запасы сырой нефти в США выросли на 3,019 млн баррелей (прогноз был +3,0 млн баррелей).

Запасы бензина увеличились на 2,483 млн баррелей (прогноз был +0,600 млн баррелей).

Запасы дистиллятов сократились на 0,960 млн баррелей (прогноз был — 0,950 млн баррелей). Добыча выросла на 13 тыс., до 10,283 млн баррелей в день.

Сегодня, 1 марта, стоимость нефти марки Brent составляет $64,69 (+0,15%). Так как уровень $65,75 не устоял, теперь жду снижения цен до зоны $63,30 — $63,65.

Если рассматривать техническую картину на сегодняшний день, то можно готовиться к снижению стоимости нефти Brent до $61,70.

Напомним, 28 февраля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 1,27%, до $65,78 за баррель, WTI — на 2,17%, до $63,01 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в апреле 2018 года на СПбМТСБ составляет $63,20 за баррель.

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