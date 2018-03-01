Мехико, 1 марта, 2018, 03:36 — ИА Регнум. Актер Рохелио Герра, сыгравший роль Луиса Альберто в телесериале «Богатые тоже плачут», скончался в Мексике, сообщила Национальная ассоциация исполнителей в Twitter.

Цитата из т/ф «Богатые тоже плачут». Реж. Рафаэль Банкьелся, Фернандо Чакон. 1979-1980. Мексика Рохелио Герра

«Актер театра, кино, телевидения и дубляжа, он участвовал в огромном количестве работ, — сообщается в соцсети. — Выражаем наши соболезнования его родственникам и друзьям».

Герра умер на 82 году жизни. Смерть наступила после тяжелой болезни, связанной с повреждениями головного мозга.

Напомним, мексиканский телесериал «Богатые тоже плачут», снятый в 1979 году по одноименному роману писательницы Инес Родены, был одним из первых сериалов, показанных советскому зрителю (самым первым была бразильская лента «Рабыня Изаура»).

Премьера в СССР состоялась 18 ноября 1991 года. Сериал состоял из 248 серий (каждая — по 23 минуты).

Герра, исполнитель роли Луиса Альберто, за время работы в кино снялся в 100 фильмах. Роль в сериале «Богатые тоже плачут» принесла актеру большой успех.