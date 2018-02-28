Москва, 1 марта, 2018, 00:59 — ИА Регнум. Отказ от поставок газа Киеву — самый подходящий вариант прекращения судебных разбирательств «Газпрома» (Россия) с «Нафтогазом» (Украина), сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Газовые конфорки

Комментируя заявление «Нафтогаза», согласно которому Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» доплатить украинской компании $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита, Пушков заявил:

«Самый лучший способ перестать судиться с Нафтогазом — отказаться в итоге от поставок газа Киеву. Пусть за долги судятся с Киевом страны ЕС».

Напомним, «Газпром» — поставщик природного газа на Украину, с которым у «Нафтогаза» существует соглашение по транзиту на период с 2009 по 2019 годы. «Газпром» должен ежегодно передавать не менее 110 млрд м3 газа для его транзита через Украину. Контракт не предусматривает штрафов за меньшие объемы транзита.

В июне 2014 года в Стокгольском арбитражном суде начались тяжбы между «Газпромом» и «Нафтогазом», а в декабре 2017 года суд вынес решение о выплате «Нафтогазом» «Газпрому» порядка $2 млрд за уже поставленный газ.

После этого «Нафтогаз» потребовал привести методику расчета тарифа на транзит газа в соответствие с европейскими стандартами. Украинская сторона потребовала компенсировать ей «убытки за недопоставку объемов газа по транзиту».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 февраля в пресс-службе «Нафтогаза» заявили, что арбитраж обязал «Газпром» доплатить $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.