Вашингтон, 28 февраля, 2018, 23:29 — ИА Регнум. Военно-морские силы США планируют переоборудовать самолеты палубной авиации увеличенными топливными баками, так как радиус их действия не позволяет защитить корабли от российских самолетов с противокорабельными ракетами, сообщает портал NavyTimes.

Commander, U.S. Naval Forces ВМС США

Переоборудованию подлежат палубные истребители F/A-18 Hornet и самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18 Growler, в задачи которых входит перехват самолетов противника, угрожающих авианосному соединению.

По мнению ряда американских экспертов, эта мера вызвана техническими характеристиками новых российских противокорабельных ракет класса «воздух-поверхность».

Сообщается, что долгое время флот США не сталкивался с потенциальными угрозами, характерными для времен холодной войны. Но в последние годы возникла угроза «новых смертоносных китайских и российских систем вооружений».

В новых условиях для перехвата российских самолетов до пуска ими ракет истребителям США требуется иметь радиус полета не менее 1,1 тыс. км, тогда как сейчас радиус действия F-18 ограничен 700 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля украинские СМИ сообщили о покупке Пентагоном одного танка «Оплот», который в США считают идентичным танкам, составляющим основу парка российских бронетанковых войск. Вероятнее всего, украинская боевая машина закуплена для тестирования различных тактико-технических характеристик и уточнения уязвимых мест.