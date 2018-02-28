Москва, 28 февраля, 2018, 22:53 — ИА Регнум. Большинство так называемых нарушений российского законодательства о выборах в период президентской гонки, которые фиксируются на карте нарушений движения «Голос» (является иностранным агентом) и на других информационных ресурсах по своей сути и правовой природе не являются нарушениями закона. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные ИА REGNUM по ряду конкретных «нарушений», зафиксированных на сайте www.kartanarusheniy.org, созданном движением «Голос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Выбор кандидата

Речь идёт о проекте, который был открыт иностранным агентом «Голос» ещё в 2011 году. На интерактивной карте любой неверифицированный заявитель может опубликовать информацию о якобы нарушениях избирательного законодательства на выборах в России. Сервис подразумевает принцип «краудсорсинга», когда пользователи сами генерируют содержание сайта, а организаторы проекта берут на себя лишь первичную модерацию и техническое сопровождение.

То есть ни о какой проверке фактов нарушения законодательства о выборах речь не идет. Сами организаторы данного проекта это открыто признают:

«К сожалению, модераторы не имеют возможности проверять точность представленной информации по существу, поэтому сведения о фактах публикуются в версии пользователей», — сказано на их сайте.

В нынешнюю президентскую кампанию на сайте «Голоса» также ведется своеобразный мониторинг «нарушений». Всего таких «нарушений» зафиксировано 605.

Однако, при детальном изучении этих материалов выясняется, что по своей сути и правовой природе они не являются нарушениями закона.

Основные «нарушения», инкриминируемые «Голосом», связаны с работой по информированию граждан о выборах президента Российской Федерации и анонсами различных форм активности образовательных учреждений, запланированных на 18 марта 2018 года.

При этом электоральные юристы, опрошенные ИА REGNUM, напомнили, что действующее законодательство вовсе не запрещает призывать принять или, наоборот, не принимать участия в выборах.

Так, в соответствии со статьей 49 ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» от 10.01.2003 №19-ФЗ:

«В период проведения избирательной кампании предвыборной агитацией признаются: 1) призывы голосовать за или против кандидата (кандидатов)»,

но не за или против явки на выборы.

Меньшую часть зафиксированных «Голосом» «нарушений» составляют сообщения о нарушениях закона гражданами, в том числе преподавателями учебных заведений, связанных с агитацией за конкретного кандидата или вовлечения несовершеннолетних в избирательную кампанию.

Однако только часть таких «нарушений» действительно подтверждена фактами, и оперативно пресечена, остальные — лишь голосовые заявления, которые вполне могут носить провокационный характер.

Вот наиболее серьезные из нарушений.

Некий волонтер движения «Голос» пишет, что учеников 7-го класса одной школы №17 в Рязани на уроке труда заставили заполнять приглашения на президентские выборы.

«22 февраля 2018 года учительница труда на уроке заставила учеников класса 7д заполнять приглашения на выборы: вписывать номер участка и проставлять печать с адресом школы», — пишет волонтер «Голоса».

Известно, что в здании этой школы в день выборов будет размещена УИК №879.

При разбирательствах оказалось, что по рекомендации областной избирательной комиссии члены УИК №879 проводили «Месячник молодого избирателя», в рамках которого запланирован комплекс мероприятий в образовательных организациях Рязанской области.

Цель данных мероприятий — знакомство обучающихся с избирательной системой России и вовлечение их в избирательный процесс, формирование гражданской позиции. В данной школе учителем — членом участковой комиссии, было предложено учащимся заполнить бланки приглашений для избирателей. Ученики вписывали номер УИК и адрес соответствующей комиссии, персональные данные в этих приглашениях отсутствуют.

Тем не менее, власти Рязанской области оперативно отреагировали на данную информацию и разъяснили всем членам участковых избирательных комиссий города Рязани о недопустимости принуждения обучающихся к деятельности по организации работы комиссий.

Представитель общественного объединения «Клуб избирателей Рязанской области», кандидат политических наук Александр Семенов так прокомментировал ситуацию:

«Это глупость какая-то. Такие перегибы на местах случаются, это бывает. Например, со стороны учителя, который, возможно, является членом УИК. Это пресловутый человеческий фактор. Всё это контролировать невозможно. Как говорится, самые страшные дураки — это дураки с инициативой. Вот они как раз проявляются в этот избирательный период. Думаю, избирком будет ещё этим заниматься. Региональные общественники тоже скажут свое слово», — сказал эксперт.

Другое подобное «нарушение» зафиксировано в городе Пышма Свердловской области. Там депутат от КПРФ Александр Ивачев сообщил о якобы цензуре в школах. Речь идёт о некоем конкурсе рисунков «Я рисую выборы ― я делаю свой выбор». Якобы одна из учениц нарисовала кандидата в президенты Павла Грудинина, за что была отчитана перед всем классом.

Администрация Свердловской области оперативно отреагировала на эту информацию. Действительно, в соответствии с приказом управления образования Пышминского городского округа от 15 января 2018 года №7 среди учащихся образовательных учреждений Пышминского городского округа объявлен конкурс рисунков, посвященных выборам президента Российской Федерации.

В соответствии с положением о конкурсе рисунки не должны содержать элементы агитации за того или иного кандидата, конкретного человека или избирательное объединение. Рисунки, содержащие признаки соответствующей агитации, жюри не рассматривались.

В самой школе, где якобы произошел данный инцидент, заявили, что информация, представленная на сайте «Голоса» и подхваченная в региональных СМИ не соответствует действительности.

По версии образовательного учреждения, 15 февраля 2018 года на уроке географии в 7 «в» классе две ученицы нарушали учебную дисциплину, разговаривали и смеялись. На замечания учителя географии они не реагировали. После чего учительница подошла к девочкам и обнаружила, что на уроке географии они рисуют кандидата в президенты России Павла Грудинина. Учительница забрала рисунок и положила его на учительский стол, пояснив, что после урока передаст рисунок классному руководителю. Какой-либо некорректности в отношении учащихся учителем допущено не было.

Затем выяснилось, что у этих девочек имелись календарики с изображением кандидата Грудинина и они просто перерисовывали их. При этом данные ученицы никак не участвовали в конкурсе рисунков и на уроке географии он не проводился.

Тем не менее, в администрации губернатор Свердловской области заявили, что подобные конкурсы в общеобразовательных учреждениях проводить вообще недопустимо и данный конкурс был отменен.

Руководитель рабочей группы по мониторингу реализации избирательных прав граждан Общественной палаты Владимир Винницкий по просьбе ИА REGNUM прокомментировал данную ситуацию:

«Очевидно, что такого рода конкурс не обошелся бы без рисунков, на которых были бы изображены кандидаты на пост президента России, что можно было бы трактовать как нарушения закона «Об образовании», который запрещает политическую деятельность в школах», — сказал Винницкий.

Как выяснилось, информацию о том, что дети якобы участвуют в конкурсе, в СМИ передала мать одной из школьниц, состоящая в КПРФ.

В Краснодарском крае, в городе Гелинджике, совершенно незначительное мероприятие было раздуто до небывалых масштабов и преподносилось рядом СМИ как вопиющее нарушение выборного законодательства.

Утверждалось, что один из учителей в школе провел урок о сборе подписей в поддержку кандидата Владимира Путина.

На деле оказалось, что в январе этого года в рамках урока ученики участвовали в «информационной пятиминутке», в ходе которой они рассказывали о текущих политических событиях, о которых они узнали из новостей.

Ученик 4 класса рассказал об увиденном на федеральном телеканале сюжете. По его словам, в информации давались прогнозы по предстоящим выборам. Педагог разместила заметку о проведенном в классе мероприятии на официальном сайте школы.

В этой заметке педагог процитировал ученика и тем самым нарушила пункт 2 статьи 46 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Вскоре эта заметка была удалена с сайта школы.

В Общественной палате Краснодарского края считают, что в действиях учителя не было умысла и речь, скорее, идет о плохой осведомленности в вопросах избирательного законодательства.

Приведенные выше случаи — это наиболее серьезные «нарушения», которые удалось зафиксировать «Голосу». При этом подавляющее большинство других «нарушений», опубликованных на сайте движения, не находят подтверждения.

Эксперты указывают, что на данном этапе президентской кампании нарушений крайне мало, а если они и фиксируются, то, как правило, являются очень незначительными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев заявил, что примерно 70% случаев на карте нарушений движения «Голос» не являются нарушениями.