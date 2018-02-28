Москва, 28 февраля, 2018, 18:39 — ИА Регнум. Террористы, занимающие Восточную Гуту, ежедневно подвергают Дамаск ракетным и минометным обстрелам и терпеть такое положение дел Россия больше не будет, заявил 28 февраля российский президент Владимир Путин.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Себастианом Курцем

На пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Австрии Себастьяном Курцем президент России подчеркнул, что Восточную Гуту удерживают экстремисты из целого ряда террористических организаций, включенных в соответствующий список ООН.

Эти боевики ежедневно устраивают от 50 до 80 обстрелов Дамаска, включая российское посольство в Сирии, отметил президент России Владимир Путин.

«Что, терпеть это бесконечно, что ли? Нет, конечно», — сказал российский президент.

«К сожалению, в Восточной Гуте находится еще немало экстремистских сил, представителей целого набора террористических организаций, которые включены в соответствующий список ООН. Не буду сейчас даже всуе упоминать. Как известно, последняя резолюция СБ ООН говорит о том, что в отношении этих организаций борьба не прекращается. Для нас это имеет какое значение? Оттуда ведь постоянно идут обстрелы, в некоторые дни ракетные и минометные удары доходят до восьмидесяти, пятидесяти в день. И мины даже попадают на территории российского посольства и торгпредства», — заявил глава российского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, сирийские правительственные силы готовятся к проведению операции по уничтожение незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте.

По указанию Владимира Путина, с 27 февраля в этом пригороде Дамаска учреждены ежедневные пятичасовые гуманитарные паузы, во время которых мирные жители могут покинуть эти кварталы по специально организованному коридору.