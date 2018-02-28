Москва, 28 февраля, 2018, 22:31 — ИА Регнум. Датская компания Maersk, крупнейший оператор контейнерных перевозок в мире, рассматривает возможность проводки по Северному морскому пути контейнеровозов ледового класса вместимостью по 3,5 тыс. TEU. Об этом сегодня, 28 февраля, ходе Международной конференции ShippingRu 2018 в Москве заявил менеджер по коммерческому развитию регионального офиса Maersk Line в Восточной Европе Андрей Нараевский, сообщило «ПортНьюс».

kees torn Контейнеровоз Maersk

По словам Нараевского, контейнеровозы строятся в Азии и предназначены для работы в Балтийском море. Также компания оценит перспективы контейнерных перевозок по арктической трассе. О том, что Maersk Line надеется использовать контейнеровозы ледового класса (вместимость 3,6 тыс. TEU) на Севморпути, еще в октябре 2017 года в интервью «Интерфаксу» заявил гендиректор Maersk Line Сорен Скоу. Он отметил, что некоторые суда на тот момент уже построены и работают, а все контейнеровозы этой серии будут сданы в 2018 году. Однако Скоу подчеркнул, что о конкретном маршруте говорить преждевременно, речь идет о том, чтобы пройти из Тихого океана, из Азии в Санкт-Петербург.

Компания Maersk проявляла заинтересована в работе на трассах Северного морского пути еще весной 2017 года. За прошедший год представители оператора контейнерных перевозок успели посетить ФГКУ «Администрация Севморпути».

Напомним, что Северный морской путь (СМП) — это главная российская морская коммуникация в Арктике. СМП проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана. Он соединяет европейские и дальневосточные порты, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина (от Карских ворот до бухты Провидения) — 5600 км. Расстояние от Санкт-Петербурга до Владивостока по Северному морскому пути составляет свыше 14 тыс. км (через Суэцкий канал — свыше 23 тыс. км).