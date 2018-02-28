Вильнюс, 28 февраля, 2018, 17:51 — ИА Регнум. Компания Nukem, управляемая российским концерном «Росатом», не будет участвовать в процессах демонтажа Игналинской АЭС, заявил сегодня, 28 февраля, глава литовского парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Витатас Бакас, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Em-group.ru Росатом

«Я с трудом представляю, что Nukem может и дальше следить за нашими стратегическими объектами», — заявил Бакас на брифинге в парламенте после закрытого заседания комитета, на котором была выслушана информация департамента госбезопасности о процессах закрытия Игналинской АЭС.

Читайте также: Даже в коррупции в Литве «виновата Россия»

По словам политика, расторгнуть договор позволит недавно принятый закон о деятельности стратегических предприятий в Литве, который позволяет «защитить стратегические секторы от подрядчиков, которые вызывают сомнения». Закон вступит в силу с 1 марта.

«Если мы, расследуя деятельность «Росатома», которому принадлежат 100% акций компании Nukem, говорим, что «Росатом» является той компанией, которая используется в политических целях, через которую совершаются интервенции в нашу политическую систему, что показало расследование в отношении Миндаугаса Бастиса, если мы говорим, что мы поддерживаем санкции Запада в отношении России и ее компаний, которые связаны с политическим режимом, то возникает вопрос, почему мы платим деньги ЕС российской компании, которая связана с политическим режимом России, вместо того, чтобы пригласить прозрачно и эффективно работающие западные предприятия, чтобы таким образом реализовать один из наших крупнейших проектов», — сказал Бакас.

Читайте также: Президент Литвы разрешила правительству вмешиваться в дела частного бизнеса

По его словам, проект закрытия Игналинской АЭС выполнен наполовину, ждет еще немало работ, поэтому этот проект «не может компрометировать наше государство».

«Очевидно, что с работой этой компании излучается не самая хорошая энергия: у нас постоянно какое-то напряжение, какие-то непрозрачные процессы, в обществе кипят страсти, люди настраиваются друг против друга, поднимаются уголовные дела, и аудиторская палата задает вопросы, почему процесс закрытия затянулся на 10 лет, почему он подорожал на 1 млрд евро. Такие замечания выглядят очень несолидно», — сказал Бакас.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве разразился крупный скандал вокруг уже бывшего вице-спикера сейма Литвы и бывшего социал-демократа Миндаугаса Бастиса, которого спецслужбы обвинили в тесных связях с представителями «Росатома». Это позже дало возможность уже местным политикам раздуть скандал до обвинений в предательстве и измене родине. Конституционный суд также усмотрел нарушения в деятельности политика. Сейчас он, потеряв все посты, ожидает процедуру импичмента и изгнания из парламента.

Читайте также: Конституционный суд Литвы осудил «агента «Росатома»

Кроме того, в Литве был принят специальный закон, который расширяет полномочия властей контролировать госпредприятия, его также расширили на частные предприятия, которые имеют стратегическое значение. Таким образом, например, власти могут запретить частному концерну Achemos grupė, который контролирует самый крупный в Прибалтике завод по производству азотных удобрений, покупать газ для производства у «Газпрома», а заставить заключить сделку по покупки дорогого сжиженного природного газа из СПГ-терминала в Клайпеде. Очевидно, именно этот закон будет главным инструментом при изгнании Nukem из Литвы. Компания Nukem изначально занималась проектами по демонтажу станции. Сейчас у Nukem и Игналинской АЭС есть еще два договора, срок действия одного заканчивается в ноябре 2018 года, другого — в 2020—2021 годах.