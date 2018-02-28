Санкт-Петербург, 28 февраля, 2018, 17:42 — ИА Регнум. Несмотря на морозную зимнюю погоду, власти Петербурга и сотрудники МЧС рекомендуют воздержаться от пеших прогулок по Неве и другим водоёмам города.

Анна Горохова ИА REGNUM Ледокол «Невская застава»

Сегодня, 28 февраля, аварийно-спасательный буксир-ледокол «Невская застава» совершил плановый выход по пробитию канала в акватории Невы для обеспечения безопасности горожан Проще говоря, для того, чтобы они не смогли переходить Неву и воздержались бы от выхода на лед. На борту ледокола находился и корреспондент ИА REGNUM.

Анна Горохова ИА REGNUM Ледокол идёт по Неве

Ледокол «Невская застава» прошел по плановому маршруту: от Петровского острова к Петропавловской крепости, а затем от центра города в сторону Финляндского железнодорожного моста. Тот же путь буксир проходит обратно, чтобы спустить сломанный лед в Невскую губу.

Напомним, в Петербурге утратил силу официальный запрет выхода на ледовое покрытие водных объектов, установленный постановлением городского правительства. Он был установлен с 17 ноября 2017 года по 15 января 2018 года, но затем, в связи с теплой погодой и неполным замерзанием городских водоемов, был продлен до 1 февраля.

В феврале показатели температуры в Петербурге стали более стабильными, в последнюю неделю держится мороз в среднем до минус 15 градусов днем и до 20 градусов в ночные часы.

Анна Горохова ИА REGNUM Нева

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«Выход на лед в городе официально разрешен. Но всё равно надо понимать, где вы находитесь, и не терять бдительности, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM главный специалист отдела координации аварийных работ комитета по природопользованию Санкт-Петербурга Николай Смирнов. — Лед скрывает под собой подводные течения и выпуски предприятий, с которых выбрасывается теплая вода и образует промоины. Естественно, что лед там тоньше, а если его сверху припорошило — обычный прохожий опасность предвидеть не сможет».

Представитель комитета особо подчеркнул угрозу зимних притоков и каналов:

«Если Нева встала, то реки и каналы еще долгое время замерзают. В зависимости от температуры может пройти неделя или две».

Заледеневшие малые реки и каналы Петербурга пользуются большой популярностью у горожан, однако находятся и такие смельчаки, которые переходят большую Неву в гораздо более широких местах. И их не останавливает даже широкая полоса, оставшаяся во льдах после предыдущего рейса буксира-ледокола.

«Две недели назад буквально по нашему следу реку перебегал молодой человек, — сообщил сменный капитан «Невской заставы» Алексей Крылов. — Дважды махнул в воду по пояс. Мы в таких случаях как очевидцы немедленно звоним в МЧС, и они в срочном порядке приходят на помощь».

Анна Горохова ИА REGNUM Ледокол «Невская застава»

Анна Горохова ИА REGNUM Капитанская рубка

Как сообщало ранее ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, за январь 2018 года, провалившись под лед, погибли два человека. Пятнадцати людям была оказана помощь в случаях смертельной опасности нахождения на льду водоемов. Жизни шестерых человек удалось спасти лишь благодаря своевременной помощи спасателей и случайных очевидцев происшествий.