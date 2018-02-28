Москва, 28 февраля, 2018, 18:10 — ИА Регнум. Заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе вечером 27 февраля публично обвинила депутата Госдумы Леонида Слуцкого (ЛДПР) в сексуальных домогательствах. По этому поводу в соцсетях и мессенджерах начались споры.

Zhirinovskiy2012.ru Леонид Слуцкий

Многие пользователи поспешить саму девушку. По мнению некоторых пользователей, Слуцкий не мог себя так повести с Котрикадзе, поэтому не верят журналистке и считают, что она наряду с другими коллегами пытается сделать из депутата русского Харви Вайнштейна.

«Что за наезды на Леонида Слуцкого? Нормальный адекватный политик, с правильной ориентацией, один из лучших депутатов Госдумы, а какие-то девушки пытаются сделать из него русского Харви Вайнштейна», — пишет в своём Twitter журналист Игорь Коротченко.

Обвинения в домогательствах напомнили о Голливуде не только Коротченко, но и другим пользователям. По их мнению, причиной шумихи вокруг Слуцкого стали многочисленные обвинения в харрасменте представителей американского шоу-бизнеса.

«Голливудский шум покоя не даёт?» — задаётся вопросом Наталья П.

«Корабль с домогательствами приплыл к нашим берегам», — пишет Павел Т.

Тут же пользователи отмечают, что сочувствия Котрикадзе не дождётся, как это было с голливудскими жертвами домогательств. По их словам, российский менталитет значительно отличается от американского, поэтому жители России по-другому относятся к подобным заявлениям.

«Сочувствия не будет. Здесь не Голливуд», — заключил Алексей Ч.

При этом часть пользователей считает, что таким образом Котрикадзе и другие журналистки, которые ранее обвинили Слуцкого в неприемлемом поведении, пытаются пропиариться.

«Думаю, это плагиат, калька с американских тёрок — явная попытка пиара безнадежных девок», — считает Борис К.

Некоторые пользователи и вовсе решили, что это не Котрикадзе решила повысить свою популярность, а сам Слуцкий.

«Кто пиарится: журналист или депутат?» — спрашивает Виталий П.

В соцсетях также предположили, что поводом для признания Котрикадзе стала недавняя история с Настей Рыбкой, которая обвиняла в домогательствах миллиардера Олега Дерипаску.

«Это надо было, чтобы появилась какая-то Рыбка с низкой социальной ответственностью с белорусской периферии и показала столичной интеллигенции, как надо, если уж у тебя нет ни совести, ни мозгов», — пишет пользователь Гиперболоид инженера.

Многие пользователи также задаются вопросом, почему Котрикадзе призналась в домогательствах Слуцкого только сейчас, ведь, по её словам, это произошло еще в 2011 году.

«Вопрос: а чего только по прошествии семи лет-то заговорила?» — спрашивает Сергей В.

Некоторые в соцсетях считают, что Котрикадзе, как и многие участницы голливудской истории, неправильно определяет понятие домогательства.

«Надо иметь критерии, что такое домогательство. Случайно заденут за ягодицу, и уже крик!» — возмутилась Людмила П.

Немного пользователей встали на сторону журналистки и её коллег. Они считают, что домогательства со стороны Слуцкого действительно были, и не стоит об этом молчать. Пользователи также отмечают, что эти обвинения не могут быть пиаром, так как журналистки, которые высказались до заявления Котрикадзе, пожелали не раскрывать своих имён.

«Молодцы, девушки. Хватит об этом молчать!» — поддержала Татьяна М.

«Судя по ответам депутата, домогательства имели место. А насчёт того, что журналистки пиарятся — подумайте, на секунду, как анонимные журналистки могут пиариться?» — пишет Рафаэль Я.

В Telegram-канале «Нет значит нет» считают, что журналистки вынуждены держать свои имена в тайне, так как у них нет поддержки от главных редакторов, как у Котрикадзе:

«Вчера журналистка Екатерина Котрикадзе, заручившись поддержкой своего начальника Алексея Пивоварова, открыто заявила о домогательствах депутата Слуцкого. У журналисток думского пула, очевидно, такой поддержки от своих главредов нет, поэтому они вынуждены сохранять анонимность».

Пользователи не исключают, что женщины, признавшиеся в домогательствах Слуцкого — не единственные, кто пострадал от харрасмента со стороны депутата. Котрикадзе завела специальный почтовый ящик и призывает всех, кто пока не осмелился говорить об этом открыто, писать ей, чтобы довести дело до конца.

Напомним, вечером 27 февраля в эфире телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе призналась, что в 2011 году стала жертвой домогательств со стороны Леонида Слуцкого. По словам журналистки, когда она приехала в офис депутата, он провел ее в свой кабинет, запер дверь и начал приставать к девушке. Котрикадзе удалось вырваться и убежать. По её словам, она так долго молчала, так как боялась неприятностей.

Еще раньше, 22 февраля, телеканал «Дождь» рассказал о сексуальных домогательствах Слуцкого в отношении нескольких журналисток, аккредитованных в парламенте. Об этом телеканалу рассказали две журналистки из парламентского пула и продюсер одного из российских каналов. При этом они пожелали остаться анонимами. Женщины не делали заявлений в правоохранительные органы, так как опасались последствий.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев в своем Twitter назвал обвинения в адрес Слуцкого «грубым нарушением этики, уголовного законодательства и оскорблением». Он пообещал, что фракция ЛДПР будет добиваться того, чтобы телеканал «Дождь» лишили аккредитации в Госдуме.

Слуцкий тоже прокомментировал обвинения в свой адрес. По его словам, попытки сделать из депутата русского Харви Вайнштейна заранее обречены на провал.

«С деловой точки зрения придраться не к чему, вот и придумали «харассмент», — пишет Слуцкий.